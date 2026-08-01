Lou!
Folge 6: Farb-Fiasko
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou beschließt, der Farbe rosa den Kampf anzusagen und färbt in der Badewanne ein Kleid schwarz. Dummerweise fällt dabei die Katze ins Farb-Bad und kommt pechschwarz wieder raus. Eine schwarze Katze bringt Unglück - behauptet jedenfalls der Nachbar. Und tatsächlich werden Emma und Lou an diesem Tag vom Pech verfolgt. Sie müssen sogar zu guter Letzt von der Feuerwehr gerettet werden.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat