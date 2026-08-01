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Lou!

Psycho-Alarm

KinderweltStaffel 4Folge 3vom 01.08.2026
Psycho-Alarm

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Lou!

Folge 3: Psycho-Alarm

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Nachdem Lou im Kunsterziehungskurs ein merkwürdiges Theaterstück aufgeführt hat, das von ihr selbst verfasst wurde, empfiehlt die Lehrerin Lous Mutter, sie zur Kontrolle zu einem Psychotherapeuten zu schicken. Als Lou das erfährt, versucht sie verzweifelt, ihrer Mutter zu beweisen, dass sie völlig normal ist. Diese wiederum hat endlich ihren Roman fertiggeschrieben, das letzte Kapitel an ihren Verleger geschickt und wartet nun fiebernd auf dessen Reaktion.

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