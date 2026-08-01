Lou!
Folge 9: Kreativ-Wahn
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Da der Aufgang im Treppenhaus in schlechtem Zustand ist, wird es dringend notwendig, ihn zu streichen. Lou schlägt dem Hauseigentümer vor, ein Wandgemälde zu malen, das „Die Liebe unter den Völkern" darstellen soll. Dieser ist von der Idee begeistert und Lou macht sich gleich an die Arbeit.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat