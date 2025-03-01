Magnum
Folge 15: T.C.s große Liebe
47 Min. Ab 12
Die attraktive Sängerin Alexis, eine alte Freundin von Magnum und T.C. aus Vietnam-Zeiten, ist auf der Flucht vor gefährlichen Drogendealern und kommt deshalb nach Hawaii. Als Magnum und T.C. sie wiedertreffen, ahnen sie nicht, dass Alexis in großen Schwierigkeiten steckt ...
