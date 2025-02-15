Liebe hört nicht auf VernunftJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Liebe hört nicht auf Vernunft
47 Min. Ab 12
Im Radio erkennt Magnum plötzlich die Stimme von Holly Hudson alias Holly Fox wieder, die vor einigen Jahren die beliebteste Sprecherin bei Radio Vietnam war. Jetzt ist sie in Hawaii - und steckt in Schwierigkeiten. Ein irrer Anrufer terrorisiert sie; was sie jedoch weitaus mehr beschäftigt, ist die Suche nach ihrem ehemaligen Verlobten Don Cassidy. Der ist seit einiger Zeit spurlos verschollen - und Magnum verspricht, ihr zu helfen.
