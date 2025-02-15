Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Liebe hört nicht auf Vernunft

Staffel 4Folge 9vom 15.02.2025
Folge 9: Liebe hört nicht auf Vernunft

47 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Im Radio erkennt Magnum plötzlich die Stimme von Holly Hudson alias Holly Fox wieder, die vor einigen Jahren die beliebteste Sprecherin bei Radio Vietnam war. Jetzt ist sie in Hawaii - und steckt in Schwierigkeiten. Ein irrer Anrufer terrorisiert sie; was sie jedoch weitaus mehr beschäftigt, ist die Suche nach ihrem ehemaligen Verlobten Don Cassidy. Der ist seit einiger Zeit spurlos verschollen - und Magnum verspricht, ihr zu helfen.

