Magnum

Wer einmal lügt ...

NBCUniversalStaffel 4Folge 3vom 01.02.2025
Folge 3: Wer einmal lügt ...

47 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6

Rick bekommt überraschend Besuch von seinem alten Freund Waldo Norris; die beiden kennen sich schon seit Kindertagen. Jetzt steckt Waldo in Schwierigkeiten und bittet Rick, ihm zu helfen. Angeblich ist er auf der Insel, um einen Versicherungsbetrug aufzudecken: eine wertvolle Figur wurde angeblich gestohlen. Doch Waldo hat es faustdick hinter den Ohren, trotzdem lässt sich Rick überreden. Ein folgenschwerer Fehler, wie sich bald herausstellt ...

