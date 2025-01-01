Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Mord auf der Bühne

NBCUniversalStaffel 4Folge 17
Mord auf der Bühne

Mord auf der BühneJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 17: Mord auf der Bühne

47 Min.Ab 12

Wieder einmal kann Magnum der charmanten Bitte einer jungen Dame nicht widerstehen. Er soll nach ihrem vermissten Bruder suchen, der in Terroristenkreisen abgetaucht ist und stößt bei seinen Nachforschungen auf Indizien, dass auf einen alten Freund von Higgins ein Attentat verübt werden soll. Der Privatdetektiv versucht nun, das Schlimmste zu verhindern. Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

