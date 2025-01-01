Magnum
Folge 18: Sherlock Holmes auf Hawaii
47 Min.Ab 12
Ein alter Freund von Higgins und ehemaliger Geheimagent namens David Worth bittet Higgins, ihm bei der Klärung eines Mordfalles zu helfen. Erst als die beiden die Ermittlungen erfolgreich abgeschlossen haben, findet Higgins heraus, dass der gefährliche Unbekannte, vor dem David Worth ständig auf der Flucht war, in Wahrheit ein Mitarbeiter einer Irrenanstalt ist. Er sollte den entsprungenen Worth wieder einfangen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH