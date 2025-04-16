Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Nudeln, Nächte & ein neuer Whirlpool

Nudeln, Nächte & ein neuer Whirlpool

Folge 10: Nudeln, Nächte & ein neuer Whirlpool

30 Min.Ab 12

Die Nacht mit Giulia geht wild weiter – Wahrheit oder Pflicht in der Bar, danach Party in der Villa. Während alle langsam ins Bett fallen, steht Dennis schon wieder auf und geht ins Gym. Gina und Giulia holen den Whirlpool, der später mit Paul aufgebaut wird. Xenia bekommt Besuch, geht mit ihrer Freundin in die Stadt. Zwischendurch: Fotoshootings, Pasta von Can, Coaching-Call für Dennis. Ein Tag voller Action, Kontraste – und Villa-Vibes.

