Make Me Famous
Folge 9: Real Life mit Filter & Flair
30 Min.Ab 12
Xenia und Can kämpfen mit der Klospülung, Dennis powert im Gym und kündigt seinen FIBO-Trip an. Gina färbt sich die Augenbrauen, Paul dreht TikToks – mit Tipps von Can. Am Abend trifft die WG auf Giulia Siegel in einer Bar. Davor: Tanzparty, Shooting, Pizza und Watchparty zur ersten Folge "Mansion mit Flair". Ein Tag voller Glam, Chaos und guter Laune.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn