JoynStaffel 1Folge 14
29 Min.Ab 12

Dennis holt seine Freundin vom Flughafen, Gina bekommt Besuch von Lilly – und gemeinsam weihen sie den Whirlpool ein. Xenia zieht es nach Bielefeld und später weiter nach Köln, wo sie bei Ceddo auf Gina trifft: Beide nehmen am selben Datingformat teil. Während Dennis mit Freundin zur Fibo geht, arbeitet Paul an TikTok-Ideen und Can an neuen Bildern. Xenia und Gina kehren nach ihren Dates zurück nach München. Zwischen Freundschaft, Fitness und Flirts – ein Villa-Tag, wie er im Buche steht.

