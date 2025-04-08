Make Me Famous
Folge 2: Casting-Vibes bei Joyn
30 Min.Ab 12
Zwischen Fotoshooting, Kundenakquise und kurzer Terrassenpause wird bei Joyn fleißig gecastet. Gina, Xenia und Can tauschen sich über Pläne aus, bevor sie gemeinsam Bewerber:innen sichten. Mit viel Teamspirit, Spaß und ehrlichen Meinungen entsteht eine spannende Auswahlrunde – jeder hat seine Favoriten, Diskussionen sind vorprogrammiert. So fühlt sich moderner Teamalltag an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn