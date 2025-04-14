Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 8: Vormittags-Chaos, nachmittags Content und abends Freundschaft
30 Min.Ab 12
Dennis frühstückt, erklärt sein Party-Fernbleiben, dreht Content und geht ins Gym. Gina genießt Pasta auf Malle, landet später in München und wird von Dennis abgeholt. Xenia reist zu ihren Eltern. Paul trifft Marion, Can erkundet die Stadt – und der Abend endet mit Wein und Wohlfühlmomenten.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
