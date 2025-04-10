Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der Villa

JoynStaffel 1Folge 4
Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der Villa

Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der VillaJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 4: Neue Bewohner und ein Tag voller Überraschungen in der Villa

30 Min.Ab 12

Dennis, Gina und Xenia starten ihren Tag. Gina telefoniert mit Steff Jerkel über einen Mallorca-Trip. Bewerber Paul kommt, wird begrüßt und durch die Villa geführt, gefolgt von Nena. Die Creator wählen Paul als 5. Bewohner, was ihm per FaceTime mitgeteilt wird. Can, Xenia und Gina fahren einkaufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen