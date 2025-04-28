Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Feierlaune trifft Familienzeit - zwischen Villa-Pool und Heimat-Bar

JoynStaffel 1Folge 22
Feierlaune trifft Familienzeit - zwischen Villa-Pool und Heimat-Bar

Feierlaune trifft Familienzeit - zwischen Villa-Pool und Heimat-BarJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 22: Feierlaune trifft Familienzeit - zwischen Villa-Pool und Heimat-Bar

30 Min.Ab 12

Xenia beginnt den Tag in Hof, besucht die Messe und verbringt Zeit mit ihrer Familie. In der Villa frühstückt Dennis mit Nancy, dreht ein Food-Reel und liefert sich ein Basketball-Duell. Can und Paul genießen die Sonne auf der Terrasse, springen in den Pool und relaxen im Whirlpool. Gina steckt mitten in den Vorbereitungen für ihre Geburtstagsparty und nimmt ein Einladungsvideo auf – Paul hilft beim Filmen. Am Abend geht’s für Xenia mit Freundin Carina noch in eine Bar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen