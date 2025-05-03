Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Make Me Famous

Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele Storys

JoynStaffel 1Folge 27
Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele Storys

Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele StorysJetzt kostenlos streamen

Make Me Famous

Folge 27: Zwischen Mandelentzündung und Modeparty – ein Tag, viele Storys

30 Min.Ab 12

Can und Xenia reisen zum About You Event nach Berlin, während Paul krank in der Villa bleibt – eine Mandelentzündung zwingt ihn zum Arzt und in die Badewanne. Dennis hilft noch mit dem Fernseher, geht dann in die Sauna – und wird prompt von Paul ausgesperrt. Gina genießt derweil Mallorca und trifft dort Ginger Wollersheim. Beim Event trifft Xenia auf alte Bekannte, Can muss wegen Klaustrophobie kurz raus.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Make Me Famous
Joyn
Make Me Famous

Make Me Famous

Alle 1 Staffeln und Folgen