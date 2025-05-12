Schlossbesuch, Content-Calls & Couch-ComedownJetzt kostenlos streamen
Folge 36: Schlossbesuch, Content-Calls & Couch-Comedown
30 Min.Ab 12
Während Can sich weiter auskuriert und nach München zurückkehrt, plant Dennis neue Contentformate und kämpft beim Joggen mit alten Knieverletzungen. Xenia trifft Freundin Anastasia am Schloss Nymphenburg, später chillt sie mit Paul bei YouTube und Harry Potter. Dennis zeigt Paul frische Ideen, Can trifft Kumpel Hassan zum Essen & Shooting. Am Abend kehren alle in die Villa zurück – Küche bleibt stehen, dafür ist Couchzeit angesagt.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
