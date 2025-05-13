Wochenplan, Wiedersehen & WegbierJetzt kostenlos streamen
Make Me Famous
Folge 37: Wochenplan, Wiedersehen & Wegbier
30 Min.Ab 12
Während Dennis wieder vergeblich ins Gym will und über die unaufgeräumte Küche stolpert, kehrt Gina aus Köln zurück in die Villa. Paul, Xenia und Can sind unterwegs: Keramikladen zu, also geht’s spontan essen und einkaufen. Im Restaurant wird der Followercheck gemacht, später trifft sich die Crew in der Villa wieder. Nach Foto-Session und Pool-Sichtungen endet der Abend mit Bier Pong und Updates über die letzten Tage.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Make Me Famous
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn