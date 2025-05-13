Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Folge 37: Wochenplan, Wiedersehen & Wegbier

30 Min.Ab 12

Während Dennis wieder vergeblich ins Gym will und über die unaufgeräumte Küche stolpert, kehrt Gina aus Köln zurück in die Villa. Paul, Xenia und Can sind unterwegs: Keramikladen zu, also geht’s spontan essen und einkaufen. Im Restaurant wird der Followercheck gemacht, später trifft sich die Crew in der Villa wieder. Nach Foto-Session und Pool-Sichtungen endet der Abend mit Bier Pong und Updates über die letzten Tage.

