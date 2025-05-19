Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 43
Folge 43: Abschied, Klartext & frischer Wind

30 Min.Ab 12

Die Stimmung in der Villa bleibt angespannt: Während Paul krank ist und Can ihn frisiert, eskaliert das Gespräch zwischen Can und Dennis – Vorwürfe über fehlende Kommunikation fliegen. Dennis und Nancy packen ihre Koffer und machen sich auf den Weg zum Flughafen. Paul verabschiedet die beiden mit einer Räucheraktion gegen „negative Energien“. Zeitgleich pierct sich Gina in Dortmund die Ohren, Jona kehrt zurück nach München – und in der Villa beginnt ein neues Kapitel.

