Make Me Famous

Whirlpool-Probleme & Geburtstagsvorbereitungen

Whirlpool-Probleme & Geburtstagsvorbereitungen

Folge 47: Whirlpool-Probleme & Geburtstagsvorbereitungen

30 Min.Ab 12

Zwischen Möwen-Attacken auf Mallorca und Geburtstagsstress in München: Während Dennis und Nancy Content für ihre Hotel-Kooperation produzieren, versucht Paul vergeblich, den Whirlpool wieder flott zu kriegen – mit FaceTime-Hilfe von Gina. Gina kehrt zurück in die Villa und startet direkt mit Vorbereitungen für ihre Geburtstagsparty. Xenia kocht, Can probiert Pauls Nudelauflauf, und bei Dennis gibt’s Cheesecake und Uno mit Meerblick.

