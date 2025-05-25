Zum Inhalt springenBarrierefrei
Make Me Famous

Ginas Geburtstag, Stimmungshoch & ein Polizeieinsatz

Ginas Geburtstag, Stimmungshoch & ein Polizeieinsatz

Folge 49: Ginas Geburtstag, Stimmungshoch & ein Polizeieinsatz

30 Min.Ab 12

Ginas große Geburtstagsparty steht an! Die WG hilft bei den Vorbereitungen, Can, Paul und Gina sprechen in der Sauna über Erwartungen – ein Thema: Dennis' Abwesenheit. Gina empfängt Gäste, DJ & Deko stehen bereit – sogar ehemalige MMF-Bewerberinnen wie Jennifer und Nasrin sind dabei. Die WG schenkt Gina etwas Besonderes. Der Nicole-Prank wird aufgelöst: Can war "Nicole"! Trotz Regen läuft die Party – bis plötzlich die Polizei auftaucht.

