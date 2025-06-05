Zum Inhalt springenBarrierefrei
30 Min.Ab 12

Am vorletzten Tag starten alle unterschiedlich in den Tag: Käsebrote, Zimmerbesuche, Gespräche und ein paar Tränen. Dennis muss sich nach einem Clip beruhigen, Can trifft Freunde, Gina kommt zurück. Tennis, Content, Rückblicke auf die gemeinsame Zeit – es wird spürbar emotional. Am letzten Tag packt Gina, Xenia wird sentimental, Can und Paul reflektieren – am Ende verlassen sie die Villa gemeinsam: ein leiser, emotionaler Abschied.

