Married to Real Estate
Folge vom 23.07.2022: Klein aber oho
45 Min.Folge vom 23.07.2022
Ein junges Paar aus DC will sein erstes Haus kaufen. Die beiden haben sich in das aufstrebende Viertel Grant Park in Atlanta verliebt und möchten dort unbedingt einen Designer-Bungalow besitzen. Das Problem: Solche Häuser kosten eine Menge Geld, das Budget von Abby und Aaron liegt aber bei 475.000 Dollar. Doch sie haben Glück: In ihrer bevorzugten Nachbarschaft gibt es einige kleinere Bungalows in ihrer Preislage. Egypt begibt sich also auf die Suche nach dem Traumhaus, während Mike es renovieren muss. Das Paar wünscht sich nämlich einen offenen Grundriss und eine großzügige Küche.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.