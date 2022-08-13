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Married to Real Estate

Ein Haus mit viel Potential

HGTVFolge vom 13.08.2022
Ein Haus mit viel Potential

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Married to Real Estate

Folge vom 13.08.2022: Ein Haus mit viel Potential

44 Min.Folge vom 13.08.2022

Ein Paar Mitte zwanzig kaufte vor ungefähr zwei Jahren ein Haus mit zwei Schlafzimmern. Doch seitdem Jenny und Jimmy von zuhause aus arbeiten, ist ihnen der Wohnbereich zu klein geworden. Immobilienexpertin Egypt soll helfen, ein neues Haus mit mindestens drei Schlafzimmern, einem großen Bad und einer geräumigen Küche zu finden. Nachdem das richtige Haus für die beiden schnell gefunden ist, planen Egypt und Mike eine große Renovierung. Aus dem veralteten Landhaus soll ein modernes Meisterwerk werden, das den Stil der Mittzwanziger perfekt einfängt. Während während der Renovierung setzen Egypt und Mike ihre private Suche nach einem neuen Unternehmenssitz fort.

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