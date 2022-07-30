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Married to Real Estate

Ein Haus für immer

HGTVFolge vom 30.07.2022
Ein Haus für immer

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Married to Real Estate

Folge vom 30.07.2022: Ein Haus für immer

45 Min.Folge vom 30.07.2022

Jeff und Kecia suchen ihr Traumhaus im noblen Viertel Sandy Springs, wo sie sich kennengelernt haben. Das Problem: Es soll unter 550.000 Dollar kosten. Auf ihrer Wunschliste steht eins im Ranch-Stil mit drei, vier Schlafzimmern und mindestens zwei Bädern. Obwohl es einem Jackpot gleicht, in der beliebten gegend ein erschwingliches Haus zu erstehen, findet Egypt ein renovierungsbedürftiges Objekt, das gefällt. Im nächsten Schritt zaubern Egypt und Mike ein tolles Haus, das besser ist, als sie es sich je hätten vorstellen können.

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