Milly und der automatische BettenbezieherJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 12: Milly und der automatische Bettenbezieher
7 Min.
Milly erwartet Besuch von ihrer Oma und bereitet im Gästezimmer alles vor. Beim Bettenbeziehen hat sie aber ziemliche Probleme, und auch Black Cat kann ihr leider nicht helfen. Zusammen mit ihrem Vater entwickelt sie die Bettenbezieh-Maschine.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Marvellous Milly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB