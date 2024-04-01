Milly und der Fanglern-HandschuhJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 9: Milly und der Fanglern-Handschuh
7 Min.
Milly versucht, im Baseballteam aufgenommen zu werden, aber da sie nicht fangen kann, glaubt sie nicht, dass sie große Chancen hat. Als sie zufällig die neuste Erfindung ihres Vaters sieht, den Saughandschuh, kommt sie auf eine geniale Idee.
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB