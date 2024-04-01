Milly und der Taschen-Einaus-Pack-RoboterJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 7: Milly und der Taschen-Einaus-Pack-Roboter
7 Min.
Als der Professor für kurze Zeit verreist, verzweifelt er beim Kofferpacken. Da bringt ihn Milly auf eine gute Idee. Er soll einen Koffer-Einpack-Roboter erfinden. Und tatsächlich, der Roboter hilft dem Professor beim Einpacken.
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB