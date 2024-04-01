Marvellous Milly
Folge 1: Milly und die cleveren Clogs
7 Min.
Millys Vater ist zu einem Tanz eingeladen, aber leider kann er nicht tanzen. Da bringt ihn Milly auf eine geniale Idee. Er entwickelt ein Paar Schuhe, denen man Tanzschritte beibringen kann. Und plötzlich kann der Professor tanzen.
Marvellous Milly
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB