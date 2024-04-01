Milly und das Lern-Fixer-PflasterJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 2: Milly und das Lern-Fixer-Pflaster
7 Min.
Sam hat Schwierigkeiten, das Einmaleins mit der Zwei und der Drei auswendig zu lernen. Da kommt Milly auf eine geniale Idee. Sie gibt Sam ein Pflaster, das sie das `Lern-Fixer-Pflaster' nennt, und tatsächlich, Sam glaubt an die Wirkung des Pflasters.
Genre:Elternschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2000 RTV Family Entertainment AG / Alexandra Schatz Filmproduktion / Hahnfilm AG / SWR / ORB