Milly und die Alle-Sprachen-Sprech-MaschineJetzt kostenlos streamen
Marvellous Milly
Folge 8: Milly und die Alle-Sprachen-Sprech-Maschine
7 Min.
Milly entdeckt, dass sie mithilfe der Alle-Sprachen-Sprech-Maschine ihren Hamster Humpy verstehen kann. Da es diesem nicht gut zu gehen scheint, will sie herausfinden, wie sie ihm helfen kann. Sie findet heraus, dass sein Bein gebrochen ist.
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Genre:Elternschaft
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