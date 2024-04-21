Zum Inhalt springenBarrierefrei
matinee am Sonntag

Marianna von Martines - Die vergessene Komponistin

ORF2Staffel 1Folge 23vom 21.04.2024
Marianna von Martines - Die vergessene Komponistin

Marianna von Martines - Die vergessene KomponistinJetzt kostenlos streamen

matinee am Sonntag

Folge 23: Marianna von Martines - Die vergessene Komponistin

44 Min.Folge vom 21.04.2024

Ein Porträt würdigt eine weitgehend unbekannte Zeitgenossin Mozarts: Die Komponistin, Pianistin und Salonière Marianna von Martines. Die Wiener Komponistin Marianna von Martines scheint erst seit kurzem in der neueren Musikforschung auf, obwohl sie zu ihren Lebzeiten berühmt war und als umtriebige Salonière Musiker wie Ludwig van Beethoven förderte und unterstützte. Der Blick auf das gesellschaftliche und musikgeschichtliche Wien im 18. Jahrhundert eröffnet eine Welt, in der es weiblichen Talenten in Musik und Kunst schwer bis unmöglich war, einen Schritt aus der zweiten Reihe und damit eine Karriere zu wagen. Die filmische Entdeckungsreise erweckt Mariannas Geschichte zum Leben und betrachtet sie und ihr musikalisches Werk aus der Sicht heutiger Forschung und Musikpraxis. Bildquelle: ORF/Filmwerkstatt Wien/Roman Bagner

