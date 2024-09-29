matinee am Sonntag
Folge 49: Matinee am Sonntag
112 Min.Folge vom 29.09.2024
Adlmüller – Der König der Mode | Wiens kunstvolle Hände | Unter der Mitternachtssonne: Die Kulturhauptstadt Bodø | BuchTIPP: Elsbeth Wallnöfer: How to wear a Dirndl | AusstellungsTIPP: ORF-Lange Nacht der Museen / in ganz Österrreich | FilmTipp: Explanation for everything / im Kino | TheaterTIPP: Die Schachnovelle / im Wiener Burgtheater | BuchTIPP der Woche: Christian Thielemann: Richard Strauss - Ein Zeitgenosse
matinee am Sonntag
