Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton BrucknerJetzt kostenlos streamen
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Folge 43: Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner
89 Min.Folge vom 08.09.2024
Am 4. September wird heuer im ganzen Land der 200. Geburtstag von Anton Bruckner gefeiert. Das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner begehen an diesem Tag ein klingendes Hochamt in Bruckners Heimathafen, der Stiftsbasilika St. Florian. Dafür konnte mit Camilla Nylund, Christa Mayer, Piotr Beczała und Michael Volle ein Weltklasse-Solistenquartett gewonnen werden, außerdem der Linzer Jeunesse Chor (Einstudierung: Wolfgang Mayrhofer) und der Hard-Chor Linz (Einstudierung: Alexander Koller). Bildquelle: ORF/OÖ Orchester GmbH / Axis/Reinhard Winkler
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