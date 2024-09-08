Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
matinee am Sonntag

Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner

ORF2Staffel 1Folge 43vom 08.09.2024
Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner

Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton BrucknerJetzt kostenlos streamen

matinee am Sonntag

Folge 43: Festkonzert zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner

89 Min.Folge vom 08.09.2024

Am 4. September wird heuer im ganzen Land der 200. Geburtstag von Anton Bruckner gefeiert. Das Bruckner Orchester Linz und sein Chefdirigent Markus Poschner begehen an diesem Tag ein klingendes Hochamt in Bruckners Heimathafen, der Stiftsbasilika St. Florian. Dafür konnte mit Camilla Nylund, Christa Mayer, Piotr Beczała und Michael Volle ein Weltklasse-Solistenquartett gewonnen werden, außerdem der Linzer Jeunesse Chor (Einstudierung: Wolfgang Mayrhofer) und der Hard-Chor Linz (Einstudierung: Alexander Koller). Bildquelle: ORF/OÖ Orchester GmbH / Axis/Reinhard Winkler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

matinee am Sonntag
ORF2
matinee am Sonntag

matinee am Sonntag

Alle 1 Staffeln und Folgen