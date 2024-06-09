Die Erfolgsstory "Drei Tenöre" - Triumphe, Tränen und TantiemenJetzt kostenlos streamen
matinee am Sonntag
Folge 30: Die Erfolgsstory "Drei Tenöre" - Triumphe, Tränen und Tantiemen
Es war das erfolgreichste klassische Konzert: Vor über 30 Jahren traten Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras zusammen mit dem Dirigenten Zubin Mehta erstmals als die „Drei Tenöre“ auf. Mit dem Konzert anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in den Caracalla-Thermen in Rom haben sie Geschichte geschrieben und die klassische Musik auf neue Weise populär gemacht: 1,6 Milliarden Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Konzert auf der ganzen Welt. Der Film erzählt von den Hintergründen des Konzertes, seiner Fortsetzung in Los Angeles und von den den emotionalen Höhepunkten dieses historischen Ereignisses. Drei Jahrzehnte danach blicken die Protagonisten exklusiv zurück auf ihren größten Erfolg. In ausführlichen Begegnungen lassen sie die Zeit Revue passieren. Erstmals sprechen Plácido Domingo, José Carreras, Zubin Mehta und Luciano Pavarottis Witwe Nicoletta Mantovani über ihre Rivalitäten und Freundschaften, ihren spektakulären Vertragspoker, über José Carreras' Kampf gegen die Leukämie und über das Leben als Opernstars. Impresario Mario Dradi, „Erfinder“ und Manager der „Drei Tenöre“, gewährt bislang ungesehene und zutiefst emotionale Backstage-Einblicke. Zu Wort kommen weitere Weltstars, die die „Drei Tenöre“ auf ihrem Weg begleiteten sowie Labelchefs und Konzertveranstalter. Dabei spart der Film nicht aus, wie weit der Einfluss dieser Superstars bis heute auch in die Popular-Welt hineinreicht: Ohne ihr Wirken wären Überraschungserfolge wie jener des „Britain's Got Talent“-Gewinners Paul Potts nicht denkbar, der die ganze Welt mit seiner Interpretation von Puccinis „Nessun Dorma“ in Begeisterung versetzt hat. Bildquelle: ORF/C Major Entertainment/Signed Media
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick