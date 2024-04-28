Der Gugelhupf - König der KuchenJetzt kostenlos streamen
matinee am Sonntag
Folge 24: Der Gugelhupf - König der Kuchen
Der Gugelhupf ist nicht nur ein Stück österreichisches Kulturgut, sondern in verschiedenen Ausführungen weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Seit dem Biedermeier ist dieser Kuchen der Inbegriff von Kaffeejause oder Sonntagsfrühstück. Saftig, buttrig, dottergelb, mit Rosinen oder mit kleinen Schokostücken, aus Biskuitteig, Sandteig oder Germteig in den verschiedensten Variationen – all das kann ein guter Gugelhupf sein. Eine seiner bekanntesten Backformen ist die hohe Kranzform aus Metall, Keramik, Glas oder Silikon, die klassischen Pudding-Formen ähnelt, in der Mitte eine Öffnung hat und den Teig dadurch gleichmäßiger garen lässt. In der Dokumentation von Anita Lackenberger stellen begeisterte Bäckerinnen und Bäcker ihre Geschichten und Lieblingsrezepte vor. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
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