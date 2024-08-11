Zum Inhalt springenBarrierefrei
matinee am Sonntag

Von Kaisersemmerln, Salzstangerln und Mohnflesserln

ORF2Staffel 1Folge 37vom 11.08.2024
44 Min.Folge vom 11.08.2024

Regisseurin Anita Lackenberger besuchte für diese Dokumentation aus dem Jahr 2022 eine Bäckerei in Lech am Arlberg, die schon in dritter Generation betrieben wird. Typisches Vorarlberger Traditionsgebäck sind das „Schild“, die „Bosniaken“ oder die geflochtenen „Sesamzöpfle“. In Südtirol sind das „Vinschgerl“ und das lang haltbare „Schüttelbrot“ typisch. Früher wurde es auch auf den Bauernhöfen gebacken. Eine Bäckerei in Bruneck zeigt diese Köstlichkeiten aus Roggenmehl. Wer Kaisersemmerln und Salzstangerln genießen möchte, so wie sie schon in der Monarchie gebacken worden sind, wird in Groß-Enzersdorf östlich von Wien fündig. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

