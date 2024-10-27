Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kathleen Battle und Jessye Norman singen Spirituals

ORF2Staffel 1Folge 53vom 27.10.2024
Folge 53: Kathleen Battle und Jessye Norman singen Spirituals

53 Min.Folge vom 27.10.2024

Der Abend im März 1990 stand unter enormem Erwartungsdruck: Würden die beiden konkurrierenden Diven Kathleen Battle und Jessye Norman es tatsächlich schaffen, gemeinsam und nicht gegeneinander zu singen? Obwohl Spirituals sich als Konzertrepertoire bereits etabliert hatten, war es damals ein Wagnis, die Wucht klassisch geschulter Stimmen auf die innig-schlichten Melodien „loszulassen“. Konnte der Geist dieser Musik, die Menschen in der Unterdrückung Mut und Trost spenden sollte, bewahrt werden? Nicht zuletzt deshalb, weil sie für ein Publikum sangen, das auf sündhaft teuren Opernsitzen saß. Bildquelle: ORF/C Major Entertainment/Steve J. Sherman/Imago/Everett Collection

