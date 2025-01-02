Mei potschertes Lebn
Folge 1: Die Seidl-Rallye
48 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
Specki ist zurück vom „Forsthaus Rampensau“ und ist jetzt gerade mit seinem Brüderlein Martin im 23. Bezirk, Wien Liesing. Hier beginnt ihre jetzt schon legendäre „Seidlrallye“, bei der sie sich durch alle Bezirke trinken, als gäbe es kein Morgen. Und auch Harry, Witek und Guido sind wieder mit dabei.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
