Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mei potschertes Lebn

Die Seidl-Rallye

ATVStaffel 4Folge 1vom 02.01.2025
Die Seidl-Rallye

Die Seidl-RallyeJetzt kostenlos streamen

Mei potschertes Lebn

Folge 1: Die Seidl-Rallye

48 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Specki ist zurück vom „Forsthaus Rampensau“ und ist jetzt gerade mit seinem Brüderlein Martin im 23. Bezirk, Wien Liesing. Hier beginnt ihre jetzt schon legendäre „Seidlrallye“, bei der sie sich durch alle Bezirke trinken, als gäbe es kein Morgen. Und auch Harry, Witek und Guido sind wieder mit dabei.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Mei potschertes Lebn
ATV
Mei potschertes Lebn

Mei potschertes Lebn

Alle 4 Staffeln und Folgen