Mei potschertes Lebn

Ein Assi für Guido

Staffel 4Folge 5vom 30.01.2025
Folge 5: Ein Assi für Guido

50 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Specki und Martin bereiten eine chaotische Überraschungsparty für Natascha vor, die in einem Desaster endet. Guido sucht einen Assistenten, erkennt aber, dass er auch einen Freund braucht. Kevin und Däni genießen die Natur in Waidhofen, während Mr. Jujean ein Haus sucht, obwohl er kein Geld hat. Max und Sandra besuchen eine Hochzeitsmesse, um Ideen für ihre eigene Feier zu sammeln und sind begeistert von den kulinarischen Köstlichkeiten.

