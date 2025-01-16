Ausflug in die FriendzoneJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 3: Ausflug in die Friendzone
49 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Für Specki gibt es ein Wiedersehen mit Noch-Freundin Natascha. Guido sucht auf Madeira nach Frauen für sein Musikvideo. Kevin versucht, Schnuck aus der Friendzone zu befreien. Ex-Fußballer Markus sammelt als Batman verkleidet Spenden in Tirol.
Mei potschertes Lebn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen