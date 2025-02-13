Mei potschertes Lebn
Folge 7: Speckis Kniefall
49 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
In der siebten Folge von „Mei potschertes Leb‘n“ geht es chaotisch zu: Specki überrascht Natascha mit einer Fahrt im Riesenrad, Guido promotet seinen neuen Song in Lignano, Glitzerkatze und Latexmama toben im Wald, Kevin erlebt einen aufregenden Roadtrip nach Bratislava und Batman sammelt Spenden in Kitzbühel. Ob aufreißende Geständnisse, verrückte Outfits oder chaotische Partys – diese Folge verspricht jede Menge Unterhaltung und unvergessliche Erlebnisse!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen