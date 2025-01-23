Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 4Folge 4vom 23.01.2025
48 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12

In der vierten Folge von „Mei potschertes Leb‘n“ erleben Specki und Martin ein chaotisches Schlauchboot-Abenteuer am Kaiserwasser. Guido plant nach seiner Madeira-Reise ein Casting für eine Assistentin. Glitzerkatze versucht sich als „Glitzerköchin“ und kämpft mit Küchenhilfe Wolfgang. Der junge Volksmusikant Marvin aus dem Mostviertel bereitet sich auf sein großes Konzert vor. „Mei potschertes Leb‘n“ – chaotisch, charmant und voller Überraschungen!

