Mei potschertes Lebn
Folge 4: Mit dem Schlauchboot ins Chaos
48 Min.Folge vom 23.01.2025Ab 12
In der vierten Folge von „Mei potschertes Leb‘n“ erleben Specki und Martin ein chaotisches Schlauchboot-Abenteuer am Kaiserwasser. Guido plant nach seiner Madeira-Reise ein Casting für eine Assistentin. Glitzerkatze versucht sich als „Glitzerköchin“ und kämpft mit Küchenhilfe Wolfgang. Der junge Volksmusikant Marvin aus dem Mostviertel bereitet sich auf sein großes Konzert vor. „Mei potschertes Leb‘n“ – chaotisch, charmant und voller Überraschungen!
Mei potschertes Lebn
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
12DESORIENTIERUNG
