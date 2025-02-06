Auf den Spuren von FalcoJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 6: Auf den Spuren von Falco
50 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Specki plant eine chaotische Überraschungsparty für Natascha, Glitzerkatze wagt sich in die Fetischwelt und Guido macht Promo für sein neuen Liedes „Freibad“ in Lignano. Außerdem ist Susanne auf den Spuren ihres Idols Falco in Wien und Max und Sandra auf einem Pferdehof in Niederösterreich.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen