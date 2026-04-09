Mei potschertes Lebn
Folge 1: Neue Liebe, neues Klo
47 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Bei Guido hat sich so einiges getan. Und auch Specki und Mr Jujean haben einiges zu berichten. Neu dabei ist "Babyelefant" Dani, die uns an ihrer Musikkarriere teilhaben lässt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen