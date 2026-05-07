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Mei potschertes Lebn

Wenn ma hoazn, daun hoaz ma

ATVStaffel 5Folge 5vom 07.05.2026
Wenn ma hoazn, daun hoaz ma

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Mei potschertes Lebn

Folge 5: Wenn ma hoazn, daun hoaz ma

47 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Neu dabei: Franz Held. Der 70-jährige Steirer ist im ganzen Umland bekannt. Specki soll für Mama Monika die Vorhangstange montieren, doch was ihn wirklich beschäftigt, ist die Familienzusammenführung. Glitzerkatze träumte lange von Zweisamkeit, und dann kam der große Moment: Sie traf einen Mann aus ihrer Vergangenheit wieder. Guido und seine Alexandra sind wieder bei Mama Emma zu Besuch, doch schon die Begrüßung fällt sehr düster aus.

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