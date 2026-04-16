Ein Akt mit drei BeinenJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 2: Ein Akt mit drei Beinen
48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Dani betätigt sich künstlerisch im Park, Specki möchte ein Gulasch zubereiten und Guido lässt die Hütte brennen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen