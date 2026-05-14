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Mei potschertes Lebn

Eskalation am Goldstrand

ATVStaffel 5Folge 6vom 14.05.2026
Eskalation am Goldstrand

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Mei potschertes Lebn

Folge 6: Eskalation am Goldstrand

47 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Guido ist mit seiner Freundin Alexandra in Bulgarien am Goldstrand. Im Hotel wird noch schnell gefrühstückt, dann will Guido richtig loslegen und eskalieren. Glitzerkatze ist neuerdings eher eine Schmusekatze – sie hat in ihrem Herzen für Gerald Platz gemacht. Mit ihm und Lakai Wolfgang geht’s Richtung Kellerfest. Die ganze Waidhofner Truppe freut sich auf ihre heutige Konzert- und Partynacht, nur eine Frage ist noch zu klären: Wer macht bei den Auftritten den Anfang?

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