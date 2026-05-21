Von Waidhofen auf Mallorcas TresenJetzt kostenlos streamen
Mei potschertes Lebn
Folge 7: Von Waidhofen auf Mallorcas Tresen
49 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Guido bekommt einen Auftritt am Goldstrand. Auf Mallorca steht für die Waidhofner Jungs der große Auftritt bei Krümel bevor – und die Nervosität steigt. Specki feiert Halloween und Mamas 66. Geburtstag. Auch diese Staffel von "Mei potschertes Leb'n" mit dabei: Markus alias Batman aus dem wunderschönen Tiroler Land.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Mei potschertes Lebn
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen