Mein dunkles Geheimnis

SAT.1 Staffel 1 Folge 1
Folge 1: Meine ungeliebten Nachbarn

Annika schaut zum ersten Mal seit Jahren wieder optimistisch in die Zukunft: Die 24-Jährige wird bald ihren Freund Philipp heiraten, fühlt sich geliebt und hat jetzt sogar eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Verlobten bezogen. Doch die Fotolaborantin hat ein Geheimnis. Plötzlich scheint ihre dunkle Vergangenheit sie einzuholen: Annikas hart erkämpftes Glück wird durch die neue Nachbarin Carolin bedroht. Hält Philipp zu ihr - egal welche Wahrheit ans Tageslicht kommt?

